Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Basket Fransa deplasmanında

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol yarın 6'ncı hafta müsabakasında Charnay Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Basket Fransa deplasmanında
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol yarın 6'ncı hafta müsabakasında Charnay Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İlk maçı Fransız temsilcisine karşı evinde 76-66 kaybeden Bodrum Basket, deplasmanda kazanıp rövanşı alma peşinde koşacak. Temsilcimiz son karşılaşmasında ise Slovakya ekibi Piestanske Cajky'i 78-73 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu
        Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu
        Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
        Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da diş hekimi adayları için "beyaz önlük" töreni yapıldı
        Muğla'da diş hekimi adayları için "beyaz önlük" töreni yapıldı
        Bodrum'da "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi
        Bodrum'da "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi