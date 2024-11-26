Bodrum Basket Fransa deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol yarın 6'ncı hafta müsabakasında Charnay Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İlk maçı Fransız temsilcisine karşı evinde 76-66 kaybeden Bodrum Basket, deplasmanda kazanıp rövanşı alma peşinde koşacak. Temsilcimiz son karşılaşmasında ise Slovakya ekibi Piestanske Cajky'i 78-73 mağlup etti.

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