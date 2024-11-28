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        Bodrum FK'da kale yine Sousa'ya geçiyor

        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü'nde kale yine Diogo Sousa'ya emanet edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:55
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        Bodrum FK'da kale yine Sousa'ya geçiyor
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        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü'nde kale yine Diogo Sousa'ya emanet edilecek. Yeşil-beyazlılarda sezonun ilk bölümünde kaleyi 3 sezondur takımda olan Sousa korurken, 10'uncu hafta sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Volkan Demirel son 3 maçta da tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı ilk 11'de tercih etti. Gökhan, son Galatasaray müsabakasında sakatlanıp 30'uncu dakikada yerini Sousa'ya bıraktı.

        Volkan Demirel'in gelişiyle yedeğe çekilen Portekizli kaleci Sousa ise Galatasaray maçında yaptığı kritik kurtarışlarla farkı önleyen isim oldu. Demirel'in hem Gökhan'ın tam iyileşmemesi hem de Sousa'nın son maçta iyi bir performans göstermesi üzerine tercihini Portekizli'den yana kullanacağı vurgulandı. Bodrum FK'ya 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de gelen 26 yaşındaki Sousa, geçen sene takımla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Geçen sezon Play-Off yarı finalinde Çorum FK önünde seri penaltılardaki kurtarışlarıyla takımını finale taşıyan Sousa, bu sezon Fenerbahçe deplasmanında hatalı goller yediği için kızağa çekildi.

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