Fethiyespor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenip 3'üncü maçında 7'nci puanını toplayan Fethiyespor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son maçlarda istediğimiz sonuçları alıp üst sıralara doğru çıktık. Son 3 maçta kalemizi de gole kapadık. İyi yoldayız ve bu performansımızı evimizdeki maçta da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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