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        Fethiyespor evinde oynayacak

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenip 3'üncü maçında 7'nci puanını toplayan Fethiyespor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:20
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        Fethiyespor evinde oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenip 3'üncü maçında 7'nci puanını toplayan Fethiyespor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son maçlarda istediğimiz sonuçları alıp üst sıralara doğru çıktık. Son 3 maçta kalemizi de gole kapadık. İyi yoldayız ve bu performansımızı evimizdeki maçta da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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