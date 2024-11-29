Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetteki M.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetteki M.K. (10) ile C.K. (7) hayatını kaybetti, babaları sürücü H.K. (35) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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