Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Fethiyespor, evinde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Fethiyespor, evinde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Fethiyespor puanını 19'a yükseltti, Isparta temsilcisi de 14 puana ulaştı.
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