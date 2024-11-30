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        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Fethiyespor, evinde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:03
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        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Fethiyespor, evinde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Fethiyespor puanını 19'a yükseltti, Isparta temsilcisi de 14 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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