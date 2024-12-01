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        Bodrum FK galibiyet hasreti 7 maça çıktı

        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp düşme hattından kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:37
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        Bodrum FK galibiyet hasreti 7 maça çıktı
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        SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp düşme hattından kurtulamadı. Son galibiyetini evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek elde eden yeşil-beyazlılar ardından oynadığı Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanamadı.

        Bu süreçte sadece Kasımpaşa ve Alanyaspor'la berabere kalan Ege temsilcisi yaklaşık 1 ay önce teknik direktörlük değişikliğine de gitti. Takımı 2'nci Lig'de alıp Süper Lig'e kadar çıkaran tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel'i dümene getirdi. Bodrum FK, Demirel yönetiminde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini berabere bitirip 3'ünü kaybetti.

        VOLKAN DEMİREL: AYAĞA KALKMALIYIZ

        Samsunspor deplasmanında çok üzücü bir yenilgi aldıklarını dile getiren Volkan Demirel, "Samsunspor'u hem ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Bizim iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ancak 46'ncı dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti Samsunspor'un oldu. İkinci yarıdaki Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Şimdi bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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