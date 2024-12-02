Bodrum FK hücumda varlık gösteremedi
SÜPER Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilip 11 puanla düşme potasında kalan Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, bu süreçte ise sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi.
SÜPER Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilip 11 puanla düşme potasında kalan Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, bu süreçte ise sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenen yeşil-beyazlılar 7 karşılaşmada 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti ve gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Bodrum FK, sadece deplasmanda 3-2 kaybedilen Antalyaspor müsabakasında ağları sarstı. Ege ekibi Adana Demirspor maçının ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor'la golsüz berabere kalıp, Çaykur Rizespor'la Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0, Antayaspor'a 3-2 ve Samusnpor'a 4-0 yenildi.
Teknik direktör değişikliğine giden Bodrum FK'da yaklaşık 1 ay önce İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Volkan Demirel henüz galibiyetle tanışamadı. Bodrum'un başında 4 maça çıkan Volkan Demirel 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
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