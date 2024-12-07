Muğla'da balıkçı teknesi alev alev yandı

Yangın, saat 05.30 sıralarında Akbük Koyu'nda 'Emek' isimli balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören tekne sahibi Sedat Yıldızhan ve arkadaşı Öner Altaş, yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek için tekneyi kıyıya çekti. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

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