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        Muğla'da balıkçı teknesi alev alev yandı

        MUĞLA'da'Emek' isimli balıkçı teknesi, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:25
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        Muğla'da balıkçı teknesi alev alev yandı
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        MUĞLA'da'Emek' isimli balıkçı teknesi, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 05.30 sıralarında Akbük Koyu'nda 'Emek' isimli balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören tekne sahibi Sedat Yıldızhan ve arkadaşı Öner Altaş, yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek için tekneyi kıyıya çekti. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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