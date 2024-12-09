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        Marmaris'te sağanak etkili oldu

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:00
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        Marmaris'te sağanak etkili oldu
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmaris'te hafta sonu etkili olan sağanak gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar suyla doldu. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, sağanak nedeniyle zarar gören kırsal mahalleleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

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