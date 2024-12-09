Muğla merkezli 8 ilde sahte alışveriş sitesiyle dolandırıcılığa 10 tutuklama

MUĞLA merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda bir alışveriş sitesini taklit ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir alışveriş sitesinin taklit ederek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Bursa, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere 3 Aralık'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 6 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.