Fethiyespor - 24Erzincanspor: 3-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaların formda takımı Fethiyespor, evinde 24Erzincanspor'u da 3-1 yenmeyi başardı. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi 13'üncü dakikada Mehmet Kaan, 22'nci dakikada Samed ve 90'ıncı dakikada Ahmet Dereli'yle 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk Erzincanspor'a 45'inci dakikada penaltıdan İrfan'ın tek golü puan için yetmedi. Grupta son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan ve 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor puanını 25 yaptı.

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