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        Muğla'da evde çıkan yangında çift öldü

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında Kadriye Atilla (78) ile eşi Selver Atilla (82), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:00
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        Muğla'da evde çıkan yangında çift öldü
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında Kadriye Atilla (78) ile eşi Selver Atilla (82), hayatını kaybetti.

        Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki Selver Atilla'ya ait evde, saat 00.30’da yangın çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Kadriye Atilla ve eşi Selver Atilla'nın yangında öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Yangının, soba bacası temizliğinin ardından bacaya konulan kağıtların tutuşması nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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