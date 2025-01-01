Muğla'da yaralı caretta caretta, tedaviye alındı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaralı caretta caretta bulundu. Tekne pervanesi çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen caretta caretta Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Datça Kairos Marina'da, dün bir caretta caretta'yı hareketsiz olarak görenler durumu Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ve DEKAMER’e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen 67 santimetre boyunda 65 kilogram ağırlığında deniz kaplumbağası ilk etapta bölgeye gelen Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER ekiplerine teslim edildi. Tekne pervanesi çarpması sonucu yaralandığı sanılan deniz kaplumbağası, tedavisi için DEKAMER'in Ortaca ilçesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.