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        Muğla'da yaralı caretta caretta, tedaviye alındı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaralı caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:30
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        Muğla'da yaralı caretta caretta, tedaviye alındı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaralı caretta caretta bulundu. Tekne pervanesi çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen caretta caretta Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

        Datça Kairos Marina'da, dün bir caretta caretta'yı hareketsiz olarak görenler durumu Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ve DEKAMER’e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen 67 santimetre boyunda 65 kilogram ağırlığında deniz kaplumbağası ilk etapta bölgeye gelen Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER ekiplerine teslim edildi. Tekne pervanesi çarpması sonucu yaralandığı sanılan deniz kaplumbağası, tedavisi için DEKAMER'in Ortaca ilçesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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