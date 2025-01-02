Tartıştığı oda arkadaşı, bıçaklayarak öldürdü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı oda arkadaşı S.S. (24) tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai (21), hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. ve Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada S.S., Mirzai'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları Mirzai'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Muhammed Emir Mirzai'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.