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        Tartıştığı oda arkadaşı, bıçaklayarak öldürdü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı oda arkadaşı S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:50
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        Tartıştığı oda arkadaşı, bıçaklayarak öldürdü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı oda arkadaşı S.S. (24) tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai (21), hayatını kaybetti.

        Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. ve Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada S.S., Mirzai'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları Mirzai'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Muhammed Emir Mirzai'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra S.S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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