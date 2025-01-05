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        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:52 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:55
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        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasıyla 30 dakikada trafiğe açıldı.

        Marmaris'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bayır Mahallesi'ne giden yolda saat 20.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya ve toprak kütleleri, onlarca aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu ve ulaşımı tamamen durdurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri, hızla bölgeye iş makineleri göndererek yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi ile yol 30 dakika içerisinde tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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