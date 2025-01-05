Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da taşkının bilançosu: 16 ev ve 2 iş yerini su bastı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak nedeniyle Kargı Deresi'nin taşması sonucu 16 ev ve 2 iş yerini su bastığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da taşkının bilançosu: 16 ev ve 2 iş yerini su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak nedeniyle Kargı Deresi'nin taşması sonucu 16 ev ve 2 iş yerini su bastığı belirtildi. İlçede metrekareye ise 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla için kuvvetli sağanak uyarısının ardından dün Datça'da kuvvetli sağanak aralıklarla etkili oldu, Kargı Deresi taştı. Sağanak nedeniyle Marmaris kara yolu, Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı evlerin bodrum katını su basarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskınları sonrası ihbar üzerine Datça Belediyesi ve MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ekipleri ile beraber Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça MAG-AME-SAR (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı su baskını yaşanan yerlerde ekiplerin çalışmalarını inceleyerek koordine etti.

        Metrekareye 75 kilogram yağmur düşen ilçede taşkının bilançosu da ortaya çıktı. 16 ev ve 2 iş yerini su bastı. Datça Kaymakamlığı’ndan su baskınlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "3 Ocak 2025 günü başlayan ve 4 Ocak 2025 günü devam eden yağışlar sonucu ilçemizde metrekareye 75 kilogram yağış düşmüştür. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar neticesinde 16 ev ve 2 iş yerinde su baskını meydana gelmiştir. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
        Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Datça'da sağanak; dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Datça'da sağanak; dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı
        Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 2 ayda 2 bin kişi izledi
        Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 2 ayda 2 bin kişi izledi