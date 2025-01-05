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        Muğla'de 4.0 büyüklüğünde deprem

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:15
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        Muğla'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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