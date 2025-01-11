Muğla'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

MUĞLA'nınDatça ilçesinde 'Kasten orman yakma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan geçici orman işçisi Aykut S. (37), yakalanıp tutuklandı.

Devriye görevi yapan Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin 'Kasten orman yakma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aykut S. olduğu belirlendi. O dönem Datça Orman İşletme Şefliği'nde geçici orman işçisi olarak çalışan Aykut S.'nin 1 Kasım 2017'de Datça Kızlan Mahallesi Gereme mevkisinde yangın çıkardığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100 bin TL adli para cezası bulunan Aykut S., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.