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        Muğla'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde 'Kasten orman yakma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan geçici orman işçisi Aykut S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:15
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        Muğla'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        MUĞLA'nınDatça ilçesinde 'Kasten orman yakma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan geçici orman işçisi Aykut S. (37), yakalanıp tutuklandı.

        Devriye görevi yapan Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin 'Kasten orman yakma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aykut S. olduğu belirlendi. O dönem Datça Orman İşletme Şefliği'nde geçici orman işçisi olarak çalışan Aykut S.'nin 1 Kasım 2017'de Datça Kızlan Mahallesi Gereme mevkisinde yangın çıkardığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100 bin TL adli para cezası bulunan Aykut S., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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