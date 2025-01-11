Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor kampı yenilgisiz bitirdi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına 4'üncü sırada giren Muğlaspor, Antalya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor kampı yenilgisiz bitirdi
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına 4'üncü sırada giren Muğlaspor, Antalya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlılar son olarak karşılaştığı 2'nci Lig temsilcisi 68 Aksarayspor'la 2-2 berabere kaldı. Özel müsabakanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan Muğlaspor, ikinci yarıda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Takımın iki golünü de yeni transfer Yasin Uzunoğlu attı. Muğla temsilcisi önceki hazırlık maçlarında Isparta 32 Spor'u 2-1 ve Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yenmişti. Öte yandan takımdan ayrılan santrfor Fatih Taşdelen, 3'üncü Grup takımlarından Yozgat Bozokspor'la sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Muğla'da yöresel sanatçılar türkü şöleninde sahne aldı
        Muğla'da yöresel sanatçılar türkü şöleninde sahne aldı
        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Bodrum'da kontrol ve denetim gemisi "Reis 48" göreve başladı
        Bodrum'da kontrol ve denetim gemisi "Reis 48" göreve başladı