Muğlaspor kampı yenilgisiz bitirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına 4'üncü sırada giren Muğlaspor, Antalya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlılar son olarak karşılaştığı 2'nci Lig temsilcisi 68 Aksarayspor'la 2-2 berabere kaldı. Özel müsabakanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan Muğlaspor, ikinci yarıda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Takımın iki golünü de yeni transfer Yasin Uzunoğlu attı. Muğla temsilcisi önceki hazırlık maçlarında Isparta 32 Spor'u 2-1 ve Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yenmişti. Öte yandan takımdan ayrılan santrfor Fatih Taşdelen, 3'üncü Grup takımlarından Yozgat Bozokspor'la sözleşme imzaladı.

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