Muğla'da alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
İKİŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde Aşkın Büyükaşık'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet Bircan ve Mustafa İş, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İKİŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Aşkın Büyükaşık’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet Bircan ve Mustafa İş, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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