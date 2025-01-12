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        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz

        SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybedip düşme potasından çıkamayan Bodrum Futbol Kulübü'nde hem teknik direktör Volkan Demirel hem de yönetim hakem kararlarına isyan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:01
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        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz
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        SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybedip düşme potasından çıkamayan Bodrum Futbol Kulübü'nde hem teknik direktör Volkan Demirel hem de yönetim hakem kararlarına isyan etti. Kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Hayallerimizi çalıyorlar. Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz" derken, Demirel ise hayatında ilk kez VAR'dan penaltı çalınmadığını söyledi. Beşiktaş maçında 42 kez ceza sahasına girdiklerini belirten Volkan Demirel, "Bu maçta 2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar" dedi.

        Beşiktaşlı oyuncu Al Musrati'nin de kendi futbolcusuna dirsek attığını ifade eden Volkan Demirel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "Hiçbir pozisyon bizim lehimize sonuçlanmadı. Ben çalıştığım takımlarda zor şartlar altında bulundum. Zor şartlar altında kadroyu bir yerlere getirmeye çalışıyorum. Bunu bilerek buraya geldim, çalışacağız. Bu sene ligde kalırsak daha düzenli bir kadro ve hedefi olan Bodrum izlettireceğimizi düşünüyorum. Yapacağımız transferlerle daha üstü sıraları hedefleyen bir Bodrum FK olacak. Takımı ligde tutacağıma inanmasam burada olmam. İnşallah bu sezon ligde kalacağız." Yönetim kurulu ise skorun değil yaklaşım değişmesi gerektiğini belirterek, "Yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek?" ifadelerine yer verdi.

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