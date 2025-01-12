Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hamsi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hamsi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu. 3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı festivalde, binlerce kişi horon oynayıp, eğlendi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. 5 Karadenizli sanatçının yer aldığı festivalde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı. Festivale CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

        PROTOKOLDEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

        Muğla ve Bodrum’un hoşgörü kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Güzel memleketimizin her köşesinden birçok vatandaşımız Bodrum’da, Muğla'da hep birlikte kardeşçe yaşıyorlar. Laz’ı, Çerkez’i, Kürt’ü, Türk’ü, yabancı vatandaşlarımız. Kim Türk kimliği taşıyorsa hepsine kucaklarımızı açıyoruz. Muğla’mız, Bodrum’umuz hoşgörü kenti" diye konuştu.

        Festivalde konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de “Sizler mutluysanız biz de mutluyuz Bodrum mutluysa, ülkemiz de mutlu. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

        Kültür ile bağ kurulduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "Hamsi Festivali, sadece bir lezzet festivali ya da bir kültürün tanıtıldığı festival değil aynı zamanda kültürlerin harman olduğu vatandaşlarımızın sosyalleştiği, gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız halkımızın iç içe kültürel bağ kurduğu çok önemli organizasyonlardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yener Çelik ise "Birliğin, hoşgörünün kenti olan Bodrum’da Karadeniz'i gün olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından festivalimize gelenler var. Bodrum başka bir kent. Bu kente aşığız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
        Bodrum'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
        'İklimsel afetler devam edecek'
        'İklimsel afetler devam edecek'
        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olması...
        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olması...
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muğla'da alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Muğla'da alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü (2)