Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in, kullandığı otomobille eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olduğu kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Önder'in kullandığı otomobilin hızla gelip Karaman'a çarparak, yolun karşı tarafına savurduğu ve çevredekilerin koşuşturduğu yer aldı. Önder'in, yüksek alkollü bira kutusunun görüntüleri de sürücü koltuğunun yanındaki koltukta görüntülendi.

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