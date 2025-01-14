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        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı (2)

        KAZANINGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMuğla'nın Datça ilçesinde, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in, kullandığı otomobille eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olduğu kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:10
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        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı (2)
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        KAZANINGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Muğla'nın Datça ilçesinde, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in, kullandığı otomobille eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olduğu kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Önder'in kullandığı otomobilin hızla gelip Karaman'a çarparak, yolun karşı tarafına savurduğu ve çevredekilerin koşuşturduğu yer aldı. Önder'in, yüksek alkollü bira kutusunun görüntüleri de sürücü koltuğunun yanındaki koltukta görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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