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        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder'in (30) yargılandığı davada mahkemenin verdiği tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:10
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        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder'in (30) yargılandığı davada mahkemenin verdiği tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi. Önder için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

        İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

        'FRENE BASMAMLA BİRLİKTE ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI'

        Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

        ASLİ DERECEDE KUSURLU

        Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğu, Karaman'ın ise kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

        SONUCU ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ

        Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1,19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

        DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞ

        İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu 1,19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

        Emre Ali Önder, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Önder'in hazır bulunduğu duruşmaya İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları da katıldı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

        İtirazı değerlendiren Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Önder için yakalama kararı çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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