Bodrum FK, Gaziantep FK deplasmanında

Teknik direktör Volkan Demirel, rakipleri Gaziantep FK'nın son maçlarda iyi sonuçlar aldığına dikkat çekerek, "Zorlu bir deplasman maçına çıkacağız. Rakibimiz çıkışta. Oradan puan ya da puanlar almak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Bodrum FK, ilk yarının ilk haftasında Gaziantep FK'ya evinde 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilip 15 puanla düşme hattında kalan Bodrum Futbol Kulübü, 20'nci hafta müsabakasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda lisansı çıkarılan yeni transfer Jonathan Okita görev verilmesi durumunda ilk kez Bodrum FK forması giyecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.