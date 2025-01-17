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        Bodrum FK, Gaziantep FK deplasmanında

        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilip 15 puanla düşme hattında kalan Bodrum Futbol Kulübü, 20'nci hafta müsabakasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:45
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        Bodrum FK, Gaziantep FK deplasmanında
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        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilip 15 puanla düşme hattında kalan Bodrum Futbol Kulübü, 20'nci hafta müsabakasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda lisansı çıkarılan yeni transfer Jonathan Okita görev verilmesi durumunda ilk kez Bodrum FK forması giyecek.

        Teknik direktör Volkan Demirel, rakipleri Gaziantep FK'nın son maçlarda iyi sonuçlar aldığına dikkat çekerek, "Zorlu bir deplasman maçına çıkacağız. Rakibimiz çıkışta. Oradan puan ya da puanlar almak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Bodrum FK, ilk yarının ilk haftasında Gaziantep FK'ya evinde 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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