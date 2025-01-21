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        Fethiye'de koya gelen yunus sürüsü görüntülendi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:50
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        Fethiye'de koya gelen yunus sürüsü görüntülendi
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

        Fethiye'nin Karagözler Mahallesi sahiline gelen 4 yunus, kıyıya 30 metre kadar yaklaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 15 dakika boyunca bölgede kalan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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