Fethiye'de koya gelen yunus sürüsü görüntülendi

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi sahiline gelen 4 yunus, kıyıya 30 metre kadar yaklaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 15 dakika boyunca bölgede kalan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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