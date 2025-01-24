Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da zehirlendiği ileri sürülen 4 köpek öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri ileri sürülen 5 köpekten 4'ü öldü, 1'i tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da zehirlendiği ileri sürülen 4 köpek öldü
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri ileri sürülen 5 köpekten 4'ü öldü, 1'i tedaviye alındı.

        Olay, Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta vatandaşlar tarafından bakılan 5 köpek, hareketsiz ve ağızlarından köpük gelmiş halde bulundu. İhbarla bölgeye belediyeye bağlı veteriner ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerden 4'ünün öldüğü belirlendi. 1 köpek de tedavi altına alındı. Zehirlendikleri ileri sürülen 4 köpek nekropsi yapılmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Arzu Ayyıldız, "Köpeklerin zehirlendiği bölgede delil araştırılması yapılıyor. Dün gece bölgedeydik, bugün tekrar bölgeye gittik. Gerekli ihbarlarda bulunduk, sürecin takipçisi olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
        Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi
        Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi
        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
        Muğla'da 2 milyon 338 bin makaron ele geçirildi
        Muğla'da 2 milyon 338 bin makaron ele geçirildi
        Fatma Girik, mezarı başında anıldı
        Fatma Girik, mezarı başında anıldı
        Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti
        Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti