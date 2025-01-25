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        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı

        MUĞLA'da kendisini doktor olarak tanıtıp, iletişime geçen kişilere yetkisiz yöntemlerle tedavi uyguladığı ileri sürülen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:30
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        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
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        MUĞLA'da kendisini doktor olarak tanıtıp, iletişime geçen kişilere yetkisiz yöntemlerle tedavi uyguladığı ileri sürülen T.Ö.Y., gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin tedavide kullandığı belirlenen sülükler de ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde yaşayan T.Ö.Y.'nin, çevresinde kendisini doktor olarak tanıtıp, çeşitli hastalıkları tedavi ederek haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine dün gerçekleştirilen operasyonda 107 sülük, 468 hacamat kupası, 2 paket ağızlık, 4 kupa vakum tabancası, 6 paket hidrofil pamuk, 166 steril cerrahi neşter, 2 paket cerrahi eldiven, 1 pos cihazı, 2 randevu defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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