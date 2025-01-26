Bodrum FK - Eyüpspor: 0-1

Süper Lig 21’inci hafta mücadelesinde düşme hattındaki Bodrum FK sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesi Bolu’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Eyüpspor Tayfur’un golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından yeşil-beyazlı ekip etkili hücumlar yaparken, ilk yarı rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK net gol pozisyonlarından yararlanamazken, mücadele rakip takım Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi takım 16 puanla düşme potasında kaldı. Eyüpspor ise 36 puana yükseldi.

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