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        Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinin dövdüğü Ummuhan öldü

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:00
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        Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinin dövdüğü Ummuhan öldü
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 21 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dedi.

        Ummuhan Korkut, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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