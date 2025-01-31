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        Muğlaspor'da Emre ile yollar ayrıldı

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor'da sağ bek Emre Akbulut ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:10
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        Muğlaspor'da Emre ile yollar ayrıldı
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor'da sağ bek Emre Akbulut ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği tüm emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında Bornova 1877'den transfer edilen 25 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı formayla ligde 11 maçta 179 dakika süre alıp 1 gol atarken, kupada 1 kez görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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