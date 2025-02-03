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        Ege Denizi'nde Santorini Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Yunanistan'ın Aniye ile Santorini Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 03:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 03:40
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        Ege Denizi'nde Santorini Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi’nde son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Yunanistan’ın Aniye ile Santorini Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.54’te merkez üssü Ege Denizi'nin Aniye ile Santorini Adası açıkları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, Türkiye sınırlarına en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine, 142.53 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremde Ege bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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