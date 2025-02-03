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        Bodrum FK, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

        SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:36
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        Bodrum FK, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı
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        SÜPER Lig’de düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Bodrum FK’dan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

        Takımı 2’nci Lig’den Süper Lig’e taşıyan İsmet Taşdemir’den devralan Volkan Demirel, Bodrum FK ile 13 maça çıktı. Muğla ekibi süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

        Bodrum FK, önümüzdeki maçlara yeni bir teknik ekiple çıkmaya hazırlanırken, takımın sezonun geri kalanında daha iyi sonuçlar alması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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