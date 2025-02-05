Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris'te açıldı

TÜRK arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un (79) vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Sanatçının mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV), kalan kısmını ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktığı belirtildi. Vasiyete aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı tarafından itiraz edildi.

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, geçen 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkisinde bulunan evinde rahatsızlanıp, bir özel hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, buradaki ilk müdahaleler sonrasında sevk edildiği Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı hayatını kaybetti. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk arabesk müziğinin usta seslerinden olan Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, bugün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı. Tayfur'un sinema oyuncusu Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un yerine ise duruşmaya avukatı katıldı.

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.