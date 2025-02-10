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        Muğlaspor seriye taktı

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u yeni transferi Nurettin Çakır'ın golüyle 1-0 mağlup eden Muğlaspor galibiyet serisini 3 maça çıkararak zirve yarışına ortak oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:45
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        Muğlaspor seriye taktı
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u yeni transferi Nurettin Çakır'ın golüyle 1-0 mağlup eden Muğlaspor galibiyet serisini 3 maça çıkararak zirve yarışına ortak oldu. Son 3 karşılaşmada Çayelispor'u 3-0 (D), Tire 2021 FK ve Etimesgut'u (D) 1-0'lık skorlarla dize getiren yeşil-beyazlılar, bu periyotta kalesini gole kapattı.

        Ligde pazar günü 3 puan gerisinde olduğu lider Balıkesirspor'u konuk edecek 36 puanlı 2'nci sıradaki Muğlaspor, rakibini dize getirerek zirveye ortak olmak istiyor. Muğla ekibi ilk yarıda deplasmanda 1-0 yendiği Balıkesir ekibini seyircisi önünde de mağlup ederek rakibinin 9 maçlık namağlup serisini sona erdirmeyi ve üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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