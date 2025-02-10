Muğlaspor seriye taktı
3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u yeni transferi Nurettin Çakır'ın golüyle 1-0 mağlup eden Muğlaspor galibiyet serisini 3 maça çıkararak zirve yarışına ortak oldu.
3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u yeni transferi Nurettin Çakır'ın golüyle 1-0 mağlup eden Muğlaspor galibiyet serisini 3 maça çıkararak zirve yarışına ortak oldu. Son 3 karşılaşmada Çayelispor'u 3-0 (D), Tire 2021 FK ve Etimesgut'u (D) 1-0'lık skorlarla dize getiren yeşil-beyazlılar, bu periyotta kalesini gole kapattı.
Ligde pazar günü 3 puan gerisinde olduğu lider Balıkesirspor'u konuk edecek 36 puanlı 2'nci sıradaki Muğlaspor, rakibini dize getirerek zirveye ortak olmak istiyor. Muğla ekibi ilk yarıda deplasmanda 1-0 yendiği Balıkesir ekibini seyircisi önünde de mağlup ederek rakibinin 9 maçlık namağlup serisini sona erdirmeyi ve üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.
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