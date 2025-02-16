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        Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Balıkesirspor deplasmanda takipçisi Muğlaspor'a 2-0 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:06
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        Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Balıkesirspor deplasmanda takipçisi Muğlaspor'a 2-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 86'ncı dakikasında sahneye çıkan Mehmet Eksik, Muğlaspor'u öne geçirdi: 1-0. Yeşil-beyazlılar 89'uncu dakikada Tugay Adamcıl'ın golüyle iyice rahatladı: 2-0. Bu sonuçla Muğlaspor zirve yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. İki takım da 39 puanla zirve yarışında yer aldı. Balıkesirspor averajla liderliğini sürdürürken, Muğlaspor da şampiyonluk yolunda umut tazeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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