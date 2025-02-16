Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 18.30 sıralarında Menteşe’nin Muslihittin Mahallesi İmeciler Sokak’ta meydana geldi. Galip Çiftçi’ye ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmadığı bir anda alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu.

İtfaiye erleri tarafından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.