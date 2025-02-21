Bodrum sahilinde ölü caretta caretta bulundu (2)

'ÜREMEYEDEVAM EDEBİLİYORLAR'

Bodrum'da son 2 günde biri yetişkin diğeri yavru olmak üzere 2 deniz kaplumbağasının sahile vurmasına ilişkin Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağalarının yazları kumsallarımıza gelerek yuva yaptıklarını biliyoruz. Ancak kış döneminde nerelerde dolaştığını, beslendiğini, kışladığını çok fazla bilmiyorduk. Uydu ve takip cihazı taktığımız kaplumbağaların izlenmesiyle bir kısmının daha sıcak sular olan Akdeniz'in güneyine, Kuzey Afrika bölgelerine göç ederken; bir kısmının da ülkemiz sahillerinden uzaklaşmadığını gördük. 'Lansinoh' ismini verdiğimiz kaplumbağamız Marmaris'in güneyinden göç ederek, şu an Bodrum Güllük bölgesinde yaklaşık 1 yıldır beslenmekte. Dolayısıyla deniz kaplumbağaları aslında küresel ısınmanın etkisiyle sularımızın artık yeterince sıcak olduğunu ya da aşırı soğumadığını düşünerek, bu bölgelerde beslenip, bu bölgelerde kışlayıp ve bu bölgelerde tekrar yuva yaparak üremeye devam edebiliyorlar" dedi.

'1000 YAVRUNUN ANCAK 1 TANESİ YETİŞKİNLİĞE ERİŞEBİLİYOR'

Prof. Dr. Kaska, "Bu bölgede yaşarlarken yavruların, gençlerin ve yetişkinlerin de zaman zaman ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu ölümler özellikle gençlerde doğal ölümler olabiliyor. Çünkü 1000 yavrunun ancak 1 tanesinin yetişkinliğe erişebildiğini biliyoruz. Ancak balıkçı ağlarına takılarak ya da sürat motoru, tekne pervanesine çarpmalarla da karşılaşabiliyorlar. Balıkçılarımızın, vatandaşlarımızın yaralı ya da ölü bir deniz kaplumbağası gördüğü zaman bizlere bilgi verdikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Balıkçılarımız boğulduğunu düşünerek, kaplumbağaları denize atmadan ayılmaları için kafası aşağıda kuyruk kısmı yukarıda olacak şeklinde bekletiyorlar ve bize getiriyorlar. Biz de tedavilerini yapıyoruz. Daha sonra doğal ortamına gönderiyoruz" diye konuştu.