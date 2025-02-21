Bodrum Futbol Kulübü - Hatayspor: 1-0

SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü evinde hayati öneme sahip karşılaşmada düşme hattındaki rakiplerinden Hatayspor'u tek golle yenip kurtuluş ateşini yaktı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 41'inci dakikada Puşcaş'ın golüyle hayati öneme sahip 3 puana ulaştı. Ligde aylar sonra ilk kez üst üste iki galibiyet alıp, yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde 3 maçı 7 puanla geçen Bodrum FK 23 puana ulaştı. Hatayspor ise 13 puanda kalarak umut tüketmeyi sürdürdü.

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