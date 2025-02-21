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        Bodrum Futbol Kulübü - Hatayspor: 1-0

        STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can AlpBODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:15
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        Bodrum Futbol Kulübü - Hatayspor: 1-0
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp

        BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet (Dk. 71 Dimitrov), Taylan, Seferi (Dk. 90+2 Üzeyir), Fredy (Dk. 90+2 Herelle), Okita (Dk. 70 Bardhi), Puşcaş (Dk. 85 Gökdeniz)

        HATAYSPOR: Bekaj - Selimcan (Dk. 59 Boutobba), Calvo, Cengiz, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Bamgboye, Görkem (Dk. 79 Okoronkwo), Fernandes, Strandberg

        GOL: Dk. 41 Puşcaş (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Dk. 57 Selimcan, Dk. 88 Bamgboye (Hatayspor), Dk. 88 Ali Aytemur (Bodrum FK)

        SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü evinde hayati öneme sahip karşılaşmada düşme hattındaki rakiplerinden Hatayspor'u tek golle yenip kurtuluş ateşini yaktı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 41'inci dakikada Puşcaş'ın golüyle hayati öneme sahip 3 puana ulaştı. Ligde aylar sonra ilk kez üst üste iki galibiyet alıp, yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde 3 maçı 7 puanla geçen Bodrum FK 23 puana ulaştı. Hatayspor ise 13 puanda kalarak umut tüketmeyi sürdürdü.

        12’nci dakikada Hatayspor atağında Fernandes’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        29’uncu dakikada Hatayspor atağında sağdan Görkem'in ortasında Calvo’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

        35’inci dakikada Bodrum FK atağında Ahmet’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        39’uncu dakikada Bodrum FK atağında Okita’nın ceza sahası içinde vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        41’inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Taylan’ın pasında topla buluşan Puşcaş’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        İlk yarı 1-0 sona erdi.

        47’nci dakikada Bodrum FK atağında Cenk’in ceza sahası içinde sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

        73’üncü dakikada Bodrum FK atağında Taylan’ın sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

        Mücadele bu skorla bitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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