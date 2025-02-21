Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından

SÜPERLig 25’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde ağırladığı Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek düşme hattından kurtulma yarışında umutlandı.

Maçın ardından iki takım teknik direktörü de maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

JOSE MORAIS: GELİŞMEYE VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Maçtaki galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir 3 puan aldığımızı söyleyebilirim. Maça baktığınız zaman özellikle maçın son bölümünde birden fazla gol atabileceğimiz şanslar vardı. Onları değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuçta olabilirdi. Son pozisyonlarda biraz daha bitirici olabilirdik diye düşünüyorum. Hafta boyunca çok çalıştık, oyuncularımız bunun karşılığında çok iyi performans sergiledi. İşin ofansif tarafında biraz daha girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirebilirsek daha fazla gol atabileceğimiz anlar olacaktır. Savunma tarafında oyuncularım iyi çalıştı, gol yemedik, rakibe fazla gol fırsatı vermedik. Takım halinde iyi savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Gelişmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Bunu sürdürerek önümüzdeki maçlarda iyi sonuç almaya çalışacağız. Hatayspor kendi bulundurdukları kalitelerinin daha altında bir yerlerde aslında bazı kaliteli ayaklara sahipler, iyi oyunculara sahipler. Bu maçta da onu görmüş olduk, onlara da gelecek için şimdiden başarılar dilerim. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla birlikte umarım gelecekte iyi şeyleri beraber başarırız" dedi.

MURAT ŞAHİN: MAKSİMUM GALİBİYET ALIP UMUTLARIMIZI İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise kalan haftalarda mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirdi. Murat Şahin, "İki taraf adına da final niteliğinde bir maçtı. Hata yapanın kaybedeceği bir maç oldu ki o hatayı biz yaptık. Özellikle ilk yarıdaki oyundan memnunken, iyi oynarken, rüzgar avantajıyla oynarken golü de bulduk. Ofsayt nedeniyle iptal edilmesinden sonra işler bizim için iyi gidiyorken kendi yaptığımız hatanın ardından gelen golle devreyi 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarı elimizden geldiğince çevirmeye çalıştık ama ikinci yarı çok futbol adına iki tarafında pozisyon üretmede sıkıntı yaşadığı maç oldu. Eksiklerimiz vardı, çok fazla hamle şansımız yoktu. Son 12 maçımızda maksimum seviyede galibiyet alıp, umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.