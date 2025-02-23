Bodrum FK'da Erkan Değişmez 38 yaşında ilki yaşadı

SÜPER Lig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayıp kümede kalma yolunda umut tazeleyen Bodrum Futbol Kulübü'nün 38 yaşını aşan oyuncusu Erkan Değişmez kariyerinde bir ilki yaşadı. Takım arkadaşı Celal Dumanlı ile birlikte Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) bu yana Bodrum FK forması giyen deneyimli orta saha Erkan, geçen hafta Başakşehir deplasmanında 6 dakika forma giyerek uzun soluklu kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıktı. Geçirdiği sakatlığın ardından mayıs ayından beri formasına uzak kalan 38 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçında 84'üncü dakikada Ahmet Aslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

TÜM LİGLERDE OYNADI

Tüm lig kademelerinde görev yapan Erkan, böylece Süper Lig'de de oynayanlar arasına adını yazdırdı. Bodrum FK'ya 2014-2015 sezonunda BAL'da gelen Erkan Değişmez ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp takımıyla 3'üncü Lig'e yükseldi. Erkan, 2016-2017 sezonunda da yeşil-beyazlılarla 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk sevinci yaşadı. 2'nci Lig'de de Bodrum FK forması giymeye devam eden Erkan, 2021-2022'de 2'nci Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşıp Bodrum FK ile 1'inci Lig'e geldi.

4 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Geçen sezona kadar istikrarlı şekilde oynayan futbolcu, 2022-2023'de 1'inci Lig'de Play-Off finali gördü ancak Bodrum FK, Pendikspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamadı. Geçen sene bir kez daha final oynama başarısı gösteren Ege temsilcisi Sakaryaspor'u saf dışı bırakıp devler arenasına adını yazdırdı. Bodrum FK ile 4 şampiyonluk yaşayan Erkan, Süper Lig kadrosunda da yer bularak Bodrum macerasına devam etti. Bu sezon sakatlıktan çıktıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta oynama fırsatı yakalayan deneyimli orta saha, Jose Morais'in gelişiyle birlikte Süper Lig'de sahaya çıkma şansını yakaladı. Erkan kariyerinde 73 amatör lig, 201 tane 3'üncü Lig, 127 tane 2'nci Lig, 46 da 1'inci Lig maçına çıktı.