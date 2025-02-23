Muğlaspor özel provayı rahat kazandı

FUTBOL Federasyonu yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de bu hafta sonu oynanması gereken maçları ertelerken, sezona verilen zorunlu arada Muğlaspor ile Kuşadasıspor özel maçta karşı karşıya geldi. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve ortağı olan Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadyumu'nda ağırladığı 1'inci Grup ekibi Kuşadasıspor'u 4-1 yendi. Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri Furkan Demir, Muhammet Arslantaş, Yasin Uzunoğlu ve Nurettin Çakır kaydetti.