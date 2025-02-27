Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda meydana geldi. Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup, koşmaya başladı. Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu çarptı. Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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