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        Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havlayan köpekten korkup kaçarken çöp kamyonunun çarptığı Şahin Atiz (24), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:20
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        Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havlayan köpekten korkup kaçarken çöp kamyonunun çarptığı Şahin Atiz (24), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda meydana geldi. Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup, koşmaya başladı. Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu çarptı. Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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