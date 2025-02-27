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        Ağaç budamak için çıktığı duvardan düşüp öldü, kendisinden yardım isteyen kişi tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, budamak için çıktığı 2 metrelik duvardan düşen Mehmet Karakaş (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:15
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        Ağaç budamak için çıktığı duvardan düşüp öldü, kendisinden yardım isteyen kişi tutuklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, budamak için çıktığı 2 metrelik duvardan düşen Mehmet Karakaş (59), hayatını kaybetti. Ağacı budaması için Karakaş'tan yardım istediği belirlenip, gözaltına alınan Alettin Cura, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, 26 Şubat saat 12.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kaptan olduğu öğrenilen Alettin Cura, site içerisinde bulunan bir ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi. Bunun üzerine Karakaş bir duvarın üzerine çıktı. Karakaş, budama yaptığı sırada dengesini kaybedip çıktığı 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Cura'yı gözaltına aldı.

        Polisteki işlemlerinin adından Cura, bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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