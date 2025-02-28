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        Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde

        SÜPER Lig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı son 3 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kurtuluş ateşini yakan Bodrum FK yarın ligde tarihinde ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:30
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        Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde
        ABONE OL

        SÜPER Lig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı son 3 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kurtuluş ateşini yakan Bodrum FK yarın ligde tarihinde ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak. Muğla temsilcisi, Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından toplam 12 puanı silinince eksi 3 puana düşüp erken havlu atan Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak 90 dakikayı Çağdaş Altay yönetecek. Bodrum FK ligde 23 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıyor. Umut tüketen Adana Demirspor son 8 maçın 7'sini kaybedip yalnız 1 beraberlik alabildi.

        KUPADA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELİRLENDİ

        Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk kez son 8 takım arasına kalan Bodrum ekibinin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti. Bodrum FK kupada çeyrek finalde Fenerbahçe, Trabzonspor veya Konyaspor'dan biriyle eşleşecek. Kuralar 6 Mart'ta çekilecek. Kupada D Grubu'nu Beşiktaş'ın ardından ikinci bitiren Bodrum FK tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final randevusuna deplasmanda çıkacak.

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