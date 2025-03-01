Bodrumspor yelkende sporcu avına çıkıyor

BODRUM Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi okulların ara tatil döneminde 5 gün sürecek Yelken Bahar Kursu düzenleyecek. Optimist ve rüzgar sörfü sınıflarında gerçekleşecek kurslara katılacak öğrencilerden başarılı olanlar Bodrumspor Yelken Şubesi'nin takımlarına girmeye hak kazanacak. 1-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kurslarda optimist sınıfı her gün 09.30-13.00 saatleri arasında, rüzgar sörfü sınıfı ise 10.00-13.00 saatleri arasında eğitim gerçekleştirecek.

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