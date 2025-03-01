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        Bodrumspor yelkende sporcu avına çıkıyor

        BODRUM Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi okulların ara tatil döneminde 5 gün sürecek Yelken Bahar Kursu düzenleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:20
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        Bodrumspor yelkende sporcu avına çıkıyor
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        BODRUM Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi okulların ara tatil döneminde 5 gün sürecek Yelken Bahar Kursu düzenleyecek. Optimist ve rüzgar sörfü sınıflarında gerçekleşecek kurslara katılacak öğrencilerden başarılı olanlar Bodrumspor Yelken Şubesi'nin takımlarına girmeye hak kazanacak. 1-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kurslarda optimist sınıfı her gün 09.30-13.00 saatleri arasında, rüzgar sörfü sınıfı ise 10.00-13.00 saatleri arasında eğitim gerçekleştirecek.

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