Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla ve Marmaris belediyelerine 'kaçak oteli yıkın' talimatı

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris'te kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne yazı göndererek söz konusu yapının imar kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla ve Marmaris belediyelerine 'kaçak oteli yıkın' talimatı
        ABONE OL

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris’te kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne yazı göndererek söz konusu yapının imar kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.

        Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022 yılında Marmaris’te Milli Park sınırları içinde kalan Sinpaş Kızılbük turizm tesisine Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 19 Kasım 2024’te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi. Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024’te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Karar sonrası kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024’te belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

        'MÜHRE RAĞMEN İNŞAAT DEVAM ETTİ'

        27 Ocak’ta 3 bin 600 vatandaşın imzasıyla Muğla Valiliği'ne sunulan şikayet dilekçesinde Sinpaş Kızılbük tesisinde inşaatların devam ettiği, söz konusu inşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu belirtilerek inşaatın durdurulması talep edildi. Muğla Valiliği de durumu 4 Şubat’ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.

        BAKANLIKTAN 'GEREĞİNİ YAPIN' TALİMATI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderilerek hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili 'yasal gereğinin temin edilmesi; yasal gereğinin ilgili Belediyesi’nce yerine getirilmemesi halinde ise konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılması' talimatını verdiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Ata mesleği arıcılığı sürdüren genç ziraat mühendisi, 800 kovanda bal üreti...
        Ata mesleği arıcılığı sürdüren genç ziraat mühendisi, 800 kovanda bal üreti...
        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları
        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu; 3 gözaltı
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu; 3 gözaltı
        Muğla'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı
        Muğla'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı
        Muğla'da 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yaka...
        Muğla'da 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yaka...