Fethiyespor - Altınordu: 1-0
STAT:Fethiye İlçeHAKEMLER: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş ÇelikFETHİYESPOR: Arda Akbulut - Aziz, Canberk Ömer, Emre Bekir, Şahan, Ömer Mert, Berat (Dk.
STAT:Fethiye İlçe
HAKEMLER: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik
FETHİYESPOR: Arda Akbulut - Aziz, Canberk Ömer, Emre Bekir, Şahan, Ömer Mert, Berat (Dk. 66 Ali Ceylan) (Dk. 82 Çağan Kayra), Serdar Ümit, Samed Hakan (Dk. 59 Özcan), Mehmet Kaan, Muhammet Enes
ALTINORDU: Serhat - Alper, Ali Barak (Dk. 84 Bahattin), Eren, Ali Çırak, Mete (Dk. 70 Koray), Sami, Kaan (Dk. 84 Furkan Emin), Yakal (Dk. 70 Keni Var), Uğur (Dk. 46 Ege), Hüseyin
GOL: Dk. 45+4 Samed Hakan Kılıç (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Samed Hakan, Ömer Mert, Özcan, Arda Akbulut (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off barajındaki Altınordu, 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a deplasmanda tek golle teslim oldu: 1-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ilk yarının sonunda 45+4'üncü dakikada Samed Hakan'ın golüyle galibiyete uzandı. Fethiyespor bu sonuçla 8 haftalık galibiyet hasretini dindirip puanını 33 yaptı. Son iki maçını kazanamayan Altınordu ise 48 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.
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