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        Fethiyespor - Altınordu: 1-0

        STAT:Fethiye İlçeHAKEMLER: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş ÇelikFETHİYESPOR: Arda Akbulut - Aziz, Canberk Ömer, Emre Bekir, Şahan, Ömer Mert, Berat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:15
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        Fethiyespor - Altınordu: 1-0
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        STAT:Fethiye İlçe

        HAKEMLER: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik

        FETHİYESPOR: Arda Akbulut - Aziz, Canberk Ömer, Emre Bekir, Şahan, Ömer Mert, Berat (Dk. 66 Ali Ceylan) (Dk. 82 Çağan Kayra), Serdar Ümit, Samed Hakan (Dk. 59 Özcan), Mehmet Kaan, Muhammet Enes

        ALTINORDU: Serhat - Alper, Ali Barak (Dk. 84 Bahattin), Eren, Ali Çırak, Mete (Dk. 70 Koray), Sami, Kaan (Dk. 84 Furkan Emin), Yakal (Dk. 70 Keni Var), Uğur (Dk. 46 Ege), Hüseyin

        GOL: Dk. 45+4 Samed Hakan Kılıç (Fethiyespor)

        SARI KARTLAR: Samed Hakan, Ömer Mert, Özcan, Arda Akbulut (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off barajındaki Altınordu, 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a deplasmanda tek golle teslim oldu: 1-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ilk yarının sonunda 45+4'üncü dakikada Samed Hakan'ın golüyle galibiyete uzandı. Fethiyespor bu sonuçla 8 haftalık galibiyet hasretini dindirip puanını 33 yaptı. Son iki maçını kazanamayan Altınordu ise 48 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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