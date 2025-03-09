Fethiyespor - Altınordu: 1-0

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off barajındaki Altınordu, 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a deplasmanda tek golle teslim oldu: 1-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ilk yarının sonunda 45+4'üncü dakikada Samed Hakan'ın golüyle galibiyete uzandı. Fethiyespor bu sonuçla 8 haftalık galibiyet hasretini dindirip puanını 33 yaptı. Son iki maçını kazanamayan Altınordu ise 48 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

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