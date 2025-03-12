Organları dışarıda doğan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

MUĞLA'da mide ve bağırsakları dışarıda doğan Atlas Sınakçı bebek, kademeli ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Naime-Yunus çiftinin ilk çocukları olan Atlas Sınakçı bebeğin anne karnındayken mide ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi. Gebelik süresince Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Selahattin Kükner tarafından takip edilen bebek, anne karnında ters dönünce erken doğum başladı. Bebek, 35'inci haftada sezaryen ile 2 kilo 100 gram ağırlığında doğdu. Doğumun ardından bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Genel durumu iyi olan bebeğin bağırsaklarının karnına yerleştirilmesi için ameliyat planlandı.

2,5 AY SONRA BEBEK TABURCU EDİLDİ

Bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Dursun tarafından ameliyata alındı. Bebeğin karın boşluğu anne karnında yeterince gelişmediği için iki aşamalı operasyonla mide ve bağırsak karın içine yerleştirildi. Ameliyatın ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Prof. Dr. Nilay Hakan, Doç. Dr. Özkan İlhan ve Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu tarafından takip edilen bebek 2,5 ay sonra taburcu edildi.

'BİR DOĞUM KUSURU'

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dursun, "Yaklaşık her 10 bin bebekten birinde görülen gastroşizis, gebeliğin erken dönemlerinde belirlenebilen bir doğum kusurudur. Bebeğin göbek kordonuna yakın karın duvarı kaslarındaki zayıflıktan kaynaklanır. Gastroşizisin kesin nedenleri genellikle bilinmemekle birlikte; annenin çevresiyle temas ettiği maddelerden, annenin beslenmesinden, hamilelik sırasında kullandığı bazı ilaçlardan veya genetik anormalliklerden kaynaklanan sebeplerden olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmalara göre çok erken yaşta gebe kalmanın, alkol ve sigara kullanımının, bazı enfeksiyonların gastroşizis sebepleri arasında olabileceği bilinmektedir. Genel olarak tedavi yaklaşımları da bebeğe özgü bir süreç olup, kademeli operasyon şeklinde gerçekleştirdik. Bebeğimiz yaklaşık 2,5 ay sonra ailesiyle hastaneden şifa ile taburcu oldu" dedi.