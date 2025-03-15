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        Muğla'da 2 bin hektara alana dikilen fidanlar ağaç oldu

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde 1996 ile 1997 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören 2 bin hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:20
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        Muğla'da 2 bin hektara alana dikilen fidanlar ağaç oldu
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        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde 1996 ile 1997 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören 2 bin hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.

        Marmaris'te 1996'daki yangının izleri silinmeden, bu kez 1997 yılı Ağustos ayında Tuzla Koyu'nda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın, Okluk Koyu'nun karşı sırtları ile Malderesi bölgesine kadar geniş bir alanda etkili oldu. Yaklaşık 2 bin hektar alan zarar gördü. Yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Sahanın çok büyük kısmında doğal gençleştirme çalışmaları yapıldı. Bazı bölgelerde ise toprak işleme sonucu fidan dikim yöntemi ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgede 1997 yılında dozerlerle toprak sürümü yapılıp, dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüştü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğraflarda, alanın tamamen yeşile döndüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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